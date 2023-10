Vento a Roma, 50 alberi caduti. A Magliana grosso platano in strada: un ferito

Il vento sferza Roma. Giornata di maltempo per la Capitale alle prese con i primi veri sprazzi di autunno. A fronte di temperature ancora miti, le raffiche hanno creato non pochi disagi. Sono 80 gli interventi dei vigili del fuoco, 50 quelli della polizia locale di Roma Capitale.

Alberi caduti, rami pericolanti, tende o gazebi divelti le cause di gran parte degli interventi. La situazione più critica su via della Magliana dove al civico 86 un grosso platano è crollato in strada. Coinvolto un motociclista, un uomo di 59 anni a bordo di un'Honda Silver wing: per lui trasporto in codice rosso al San Camillo.

Le zone maggiormente colpite sono Ostia, Eur e Ostiense.