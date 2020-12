Vento a Roma, albero cade e ferisce passante a Prati: oltre 50 gli interventi in città

Un albero è caduto e ha ferito un uomo a Roma. E successo in zona Prati. Ad avere la peggio un 61enne, soccorso dal personale medico e portato in ospedale dopo che, come riferiscono i vigili del fuoco, un albero caduto in via Stern lo ha colpito ferendolo su braccio e testa intorno alle 12.

Sul posto, oltre il 118 e i pompieri, anche la Polizia Locale con il Gruppo Parioli. Il forte vento che sta spirando a Roma nella giornata di oggi, ha causato così i primi danni.

Albero caduto a Conca d'Oro

Un altro albero è invece caduto, letteralmente con le radici sradicate dal marciapiede e crollato in strada, danneggiando due auto a Conca d'Oro dove, sul posto, dalle 10:30 sono hanno lavorato vigili del fuoco e polizia locale con il Gruppo Nomentano per la gestione del traffico tra via di Conca d'Oro e via Val d'Ala.

In questo caso, secondo i primi riscontri, sarebbe rimasto ferito. Chiare però le immagini che documentano come l'albero abbia anche occupato parte della carreggiata e, come riferiscono i caschi bianchi, "ha quindi colpito due auto in sosta".

Oltre 50 interventi in città

Grossi rami sono crollati anche nella zona della Giustiniana, all'altezza di via Cassia, 1136 in zona La Storta. Sono comunque oltre 50 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale per il forte vento di queste ore.

Tra i più rilevanti, causa cadute rami o alberi pericolanti deviazioni del traffico anche in via di Pietralata, chiusa alle 10.30 in entrambe le direzioni a causa della caduta di un albero, via della Moschea altezza viale Parioli, via Aurelia Antica e via Edmondo De Amicis.

Vento forte sul litorale laziale

Vento forte anche sul litorale laziale. Dalle prime ore di stamani, i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno e stanno effettuando in città, interventi inerenti il forte vento che sta imperversando sul litorale: coperture; pali; grondaie e rami pericolanti. Fra i vari Interventi svolti: in via Strambi è stata messa in sicurezza una tettoia, le cui porzioni pericolanti minacciavano di cadere sul laboratorio analisi Tarantino. In via Flavioni, invece, i pompieri hanno soccorso una donna che era rimasta accidentalmente chiusa fuori, sul balcone della propria abitazione.