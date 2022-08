Vento a Roma: cadono alberi e rami in città. Tranciati i cavi del tram

Le prime avvisaglie che non sarebbe stata una giornata facile per i soccorritori c'erano state nel corso della notte, quando le prime forti folate hanno risvegliato molti abitanti della Capitale costretti a chiudere le tende da sole sferzate dal forte vento. Un assaggio di questo giovedì dove, complice il maltempo, sono stati molteplici i disagi ed i problemi per i romani.

Alberi e rami in strada

Sono infatti oltre 50 gli interventi delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, in particolare nell'area sud est della città, dove da questa mattina all'alba gli agenti sono stati impegnati per mettere in sicurezza le strade dai rischi di diversi incendi e cadute di alberi o rami.

Tranciati i cavi del tram

Interventi di maggior rilievo per caduta alberi o grossi rami in via Appia Pignatelli, via Laurentina altezza via Cristoforo Colombo, via Ardeatina (altezza via della Fotografia) e soprattutto via Carlo Felice, dove un albero ha ceduto ed ha tranciato i cavi del tram e dell’illuminazione pubblica all’altezza del civico 103.

Strade chiuse al traffico

Via Merulana nel tratto compreso tra via Brancaccio e via Labicana è stata chiusa al traffico dalle 11:00 alle 16:00 per rami pericolanti, in particolare per un albero all’altezza di via Ruggero Bonghi con il successivo intervento del servizio giardini del comune di Roma. Chiusure temporanee anche in via di Decima, altezza via Severino Delogu ed in via Ardeatina.

Incendi in città

Vento ma non solo. Nella mattina diverse le chiamate arrivare alla centrale operativa della polizia locale che hanno riguardato gli incendi: in via della Magliana ( dove le fiamme sono divampate sia nell’autodemolitore che più avanti, all’altezza di via Portuense), via delle Capannelle e via Tuscolana all’altezza di via di Vermicino.



Allerta meteo a Roma e nel Lazio

Previsioni meteo che anche per oggi e domani non promettono niente di buono con il centro funzionale regionale che ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. In particolare si prevedono perturbazioni, con fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica, da oggi, giovedì 18 agosto, e per le successive 24-36 ore, con possibili precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.