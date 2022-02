Maltempo: le raffiche di vento fanno crollare un’insegna di marmo

Vento forte sul litorale romano. Gli effetti del maltempo, nella mattinata del 26 febbraio, si sono fatti apprezzare soprattutto a Civitavecchia.

Nella città portuale, le avverse condizioni metereologiche hanno impegnato i Vigili del fuoco, già dalle prime ore della giornata, in numerose operazioni. Sono entrati in azione per garantire interventi di messa in sicurezza causati da alberi pericolanti, cornicioni ed insegne pubblicitarie.

Il lavoro dei Vigili del fuoco si è spinto anche in corso Centocelle, all’angolo con largo Arditi del Popolo. Allertati intorno alle ore 10 dalla Polizia di Stato, sono dovuti intervenire per il distacco di alcune lastre di marmo dalla parete di una nota attività commerciale di Civitavecchia.

Il crollo delle lastre non ha causato ferimenti perché, proprio a causa del maltempo, sul marciapiede antistante al momento del distacco non stavano transitando perdoni. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e con l'ausilio dell'autoscala hanno rimosso le parti pericolanti.