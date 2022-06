La spacciatrice che vende i "ventini" di cocaina

Cocaina per tutte le tasche. Lo sanno bene gli spacciatori di Tor Bella Monaca pronti a soddisfare le esigenze di tutti i loro clienti, dal più facoltoso a caccia di un grammo di polvere bianca a quello con meno disponibilità economica, in cerca magari dei cosiddetti "ventini", ovvero dosi da 0,3 grammi spacciate appunto a venti euro l'una . Una piazza di spaccio attiva tutte le ore del giorno e della notte, come sanno bene le forze dell'ordine che proseguono la loro attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nel popoloso quartiere della periferia est della Capitale.

Sono infatti quattro gli arresti per spaccio effettuati dai poliziotti del VI distretto Casilino. Il primo riguarda appunto una 25enne romana che, sottoposta a controllo in via Giovanni Battista Scozza, nota piazza di spaccio, è stata trovata in possesso di 60 involucri termosaldati, contenenti 24,18 grammi di cocaina, 1 involucro contenente 0,3 grammi di cocaina sequestrata amministrativamente all’acquirente, nonché la somma di 350 euro. A seguito di convalida per la donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

E sempre nella medesima via, durante un servizio di polizia giudiziaria, gli agenti della polizia di stato dello stesso distretto, hanno arrestato un italiano di 39 anni colto in flagranza di spaccio di stupefacente. Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto 20 piccoli involucri contenenti cocaina per un peso di circa 10 grammi, pari a circa 35 dosi singole medie. Arresto convalidato.

Ad essere arrestato dagli stessi agenti, anche un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato trovato in possesso di 21 grammi di cocaina e 195 euro in contanti. Gli agenti, dopo aver assistito allo scambio di sostanza stupefacente sono intervenuti riuscendo a bloccare il 37enne. A seguito di convalida dell’arresto l’uomo è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.

E ancora al Casilino, nel corso di una mirata attività volta al contrasto dell’attività di spaccio di sostanza stupefacente nella periferia Est capitolina, nella zona di Tor Bella Monaca, gli agenti dell'ex commissariato di Torre Maura hanno arrestato un 43enne italiano. L’uomo fermato per un controllo è stato trovato in possesso di 3,35 grammi di cocaina e 8,35 grammi di crack, oltre a 240,00 euro in contanti. Arresto convalidato.