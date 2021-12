Petardi e botti pericolosi in vendita, il business di una coppia alle case popolari

Vendevano petardi e batterie di botti di Capodanno non sicuri dalla loro casa popolare. Ad allestire il business una coppia di giovani di Pomezia che tentavano di piazzare illegalmente artifizi di grosse dimensioni e fuochi artificiali.

Individuato dalla polizia l’appartamento occupato dalla coppia, in un complesso di case popolari di via Federico Fellini, all'interno dello stesso sono stati rinvenuti oltre 130 petardi di grosse dimensioni equiparabili alla IV categoria, destinati al solo scopo professionale (per titolari di licenza di pubblica sicurezza) e privi di etichettatura conforme, nonché 10 batterie di fuochi artificiali la cui detenzione e vendita è destinata ad aventi titolo ed idonei locali. Il materiale , posto sotto sequestro penale, verrà distrutto su disposizione dell'autorità giudiziaria.

La titolare dell’appartamento, convivente con un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, competente per territorio.