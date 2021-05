Alcol consumato nel minimarket nonostante le restrizioni anti Covid, chiusi tre alimentari

Vendevano alcolici e permettevano ai clienti di consumarlo all'interno del minimarket. Succede a Ponte Galeria dove nella giornata di martedì gli agenti dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo di alcune attività commerciali per verificare il rispetto dei divieti imposti dai vari Dpcm emanati per il contrasto al Covid 19, hanno effettuato sei controlli ad attività commeciali.

Le verifiche hanno portato alla chiusura per 5 giorni di 3 esercizi commerciali (minimarket) ubicati in via Portuense e in via Pescina Gagliarda. In tutti i casi è stata accertata la violazione del D.L. 25.03.2020 e successive modifiche, nonché per la violazione dell’Ordinanza di Roma Capitale in quanto permettevano indiscriminatamente agli avventori di acquistare e consumare bevande alcoliche all’interno ovvero davanti all’esercizio commerciale.

Sono state contestate inoltre 4 sanzioni amministrative in violazione di vari articoli della normativa anti Covid 19 per un ammontare complessivo di circa 2.000 euro. Venti sono state le persone identificate e controllate.