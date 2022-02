La vendetta della badante: licenziata svuota la casa della sua ex datrice di lavoro

Ha provato a vendicarsi della sua oramai ex datrice di lavoro svuotandole casa. Così una badante infedele pensava di farla franca, ma è stata fermata con la refurtiva alla stazione ferroviaria di Fabro (in provincia di Terni) mentre saliva sul treno che l'avrebbe riportata a casa sua a Roma.

Nei guai una donna brasiliana di 58 anni che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Fabro, si sarebbe “vendicata” nei confronti della sua ex datrice di lavoro, svuotandogli l’appartamento. La rabbia della cittadina sudamericana sarebbe stata provocata dalla decisione della donna di interrompere il rapporto di lavoro.

La badante licenziata, prima di lasciare la casa avrebbe però fatto scorsa di vestiti, profumi, vari oggetti tra cui un grosso coltello da cucina, tutto sgraffignato dall’appartamento dove fino a poco prima aveva prestato servizio.

Messi in allerta dalla denuncia della donna, i carabinieri si sono dati da fare per rintracciare la 58enne, fino a trovarla alla stazione ferroviaria di Fabro, pronta a fare ritorno presso la sua abitazione nella Capitale. Prima di salire sul treno, però, si è vista notificare la denuncia per furto aggravato e porto di armi atte ad offendere.