Imprenditore accerchiato e rapinato sotto casa, caccia a banda di ladri armata

Aveva appena parcheggiato la sua Bmw. Stava per rientrare quando, proprio sotto casa, tre banditi armati di pistola lo hanno accerchiato e minacciato di morte. Quindi uno di loro, con il calcio dell'arma, lo ha colpito mentre il complice gli ha sfilato un orologio di lusso e gioielli. In casa ad aspettarlo c'era la moglie che, sentiti rumori sospetti, è riuscita a chiamare il 112.

È quanto accaduto nella notte tra il 7 e l'8 luglio corso, in via di Cori, a Velletri. I banditi, tre in tutto, erano incappucciati e armati. Un colpo che probabilmente avevano studiato nei dettagli, tanto da attendere che l'imprenditore rientrasse a casa poco dopo la mezzanotte. La vittima, sotto choc, non è rimasta ferita in maniera grave. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri e della stazione di Genzano. Le indagini sono in corso.