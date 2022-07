Il "bracciante agricolo" che custodiva oltre 700 chili di droga

Oltre 700 kg di droga custoditi in un capannone nelle campagne di Velletri: è il “tesoretto” trovato dai poliziotti del commissariato di Velletri nel corso di un’operazione scattata venerdì mattina e coordinata dalla procura, che ha portato all’arresto di due uomini di 35 e 46 anni.

Il blitz degli agenti è scattato il 5 luglio, al termine di una lunga indagine incentrata su una struttura di via Piara. All’interno è stato identificato un cittadino iracheno che ha sostento di essere un bracciante agricolo alle dipendenze di un cittadino italiano.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati oltre 730 chilogrammi di droga, dalle analisi (ancora parziali) risulta essere hashish. I poliziotti hanno individuato oltre 65.000 dosi pronte per la vendita, oltre che bilance e una macchina per il sottovuoto. Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, il gip ha dunque emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per entrambi gli uomini.