Rompono finestrino e rubano bagagli dall'auto di una famiglia di turisti

Hanno rotto il finestrino di un'auto di una famiglia di turisti, per saccheggiarla. I ladri però non avevano fatto i conti con i carabinieri. Nel pomeriggio di lunedì, in viale Vaticano, i militari della stazione di San Pietro hanno arrestato due persone, entrambi romani di 18 e 30 anni, per furto aggravato, al termine di un breve inseguimento.

I due infatti, dopo aver rotto il deflettore sinistro di una vettura parcheggiata in via dei Cavalleggeri, in uso ad una famiglia di turisti messicani, sono penetrati al suo interno e hanno sottratto dei bagagli per poi fuggire. Individuati dai carabinieri sono stati bloccati all'altezza di viale Vaticano e arrestati. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai turisti.

Tutti gli arrestati sono stati accompagnati in caserma e successivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria, ricondotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari. In mattinata sono stati prelevati e condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove, al termine dell'udienza gli arresti sono stati convalidati.