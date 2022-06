Vasco Rossi e Roma Pride, sabato attese novantamila persone. Massima attenzione della Prefettura

La due giorni di concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, il Pride e altri due eventi a Ostia e in via dei Fori Imperiali. Sarà un sabato di fuoco a Roma con forze dell'ordine dislocate in città e migliaia di persone attese. Solamente al concerto del Komandante, stando ai tagliandi venduti, domani sono attese 70 mila persone (altrettante la notte seguente).

Fatto sta che la prefettura di Roma non vuole lasciare nulla al caso e annuncia massima attenzione per la giornata di domani sotto il profilo dell'ordine pubblico, soprattutto per i due grandi eventi del Roma Pride e la notte con Vasco Rossi. Le linee guida per la gestione dell'ordine pubblico sono state decise giovedì nel corso di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi, che si è svolto a Palazzo Valentini, ma tutti i dettagli verranno messi appunto nel corso dei tavoli tecnici della questura previsti oggi pomeriggio.

L'obiettivo è di garantire l'afflusso delle persone in sicurezza senza paralizzare il traffico della città. La circolazione sul lungotevere rimarrà aperta mentre sarà vietata nella zona del circo Massimo. Sarà chiusa la fermata della metro B Colosseo mentre è ancora al vaglio l'ipotesi di chiudere la fermata della metro Circo Massimo.

Si inizierà comunque sabato pomeriggio alle 15 con la manifestazione per i diritti della comunità Lgbtq+. Il corteo, denominato 'Peace & Love', è stato organizzato per chiedere la piena uguaglianza di diritti e sfilerà da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali/piazza Venezia. Divieti di sosta, oltre che nei punti di partenza e arrivo, anche sui via Liberiana.

Attesi ventimila partecipanti e 15 carri allegorici. Le prime chiusure partiranno dalle 13,30 in piazza della Repubblica, mentre l'arrivo a via dei Fori Imperiali e le prime riaperture al traffico sono previste per le 19,30 tranne su via Cavour che resterà chiusa tra largo Venosta e largo Corrado Ricci. La conclusione della manifestazione è prevista per le 21.

Sempre sabato, inoltre, sono in programma il Gran Galà della Moda a Ostia e, fino alle 21 in via dei Fori Imperiali, il Primo Grand Prix Storico di Roma. A quell'ora Vasco avrà già iniziato la sua notte con i suoi fan che raggiungeranno il Circo Massimo a piedi (qui il piano completo per la viabilità). Dal pomeriggio saranno infatti chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. A vigilare, oltre la polizia di Stato e i carabinieri, ci saranno anche la guardia di finanza e la polizia locale.