Il vandalo seriale che danneggia auto nella Capitale: si allunga la scia di finestrini in frantumi

Sedici auto sul lungotevere Gianicolense, quattro sul lungotevere dei Vallati, una su lungotevere Ripa ed un'altra all'altezza di Ponte Sant'Angelo. Ad accomunare le quattro strade del Centro Storico della Capitale un vandalo che nella notte fra giovedì e venerdì ha lasciato una lunga scia di vetri in frantumi sull'asfalto. Finestrini posteriori, anteriori, lunotti e parabrezza sono 22 le macchine prese di mira, senza doppi fini, ovvero senza l'intenzione di svaligiare quanto contenuto negli abitacoli, ma per il semplice piacere dell'atto vandalico. Un danneggiatore seriale dunque, che prima di passare nella zona del Centro Storico aveva rovinato il risveglio di altri romani, all'Esquilino prima ed a Casal Bruciato poi, accendendo l'ira dei residenti che a gran voce avevano chiesto maggiori controlli ed un presidio fisso delle forze dell'ordine.

Auto danneggiate sul lungotevere dei Vallati

Ultima scia di danni sul lungotevere dei Vallati dove sono state quattro le auto danneggiate. Ottocento metri più in la in direzione Isola Tiberina, sulla stessa sponda del lungotevere, una quinta vettura, con la proprietaria che andando a prendere la sua vettura ha trovato il deflettore anteriore sinistro distrutto. Richiesto l'intervento alla polizia locale sul posto sono quindi intervenuti i caschi bianchi del I Gruppo (ex Trevi) che, raccolta la denuncia dei proprietari delle macchine vandalizzate, hanno cominciato le indagini per risalire all'autore, o agli autori, del vandalismo. La sera prima era stata invece la volta di Ponte Sant'Angelo, quando nel mirino del danneggiatore seriale era finito un Mercedes con targa diplomatica.

Sedici auto danneggiate sul lungotevere Gianicolense

Passato ponte, sul lungotevere Giancicolense, poco distante dall'Orto Botanico a Trastevere le auto danneggiate sono state invece ben 16, tutte con i finestrini rotti. Sedici macchine prese di mira in fila, una dietro l'altra. Vetri infranti che hanno in questo caso risvegliato i residenti che poco le 2:30 hanno chiamato il 112. Sul posto è quindi intervenuta la polizia che ha accertato il danneggiamento delle vetture, in una linea d'area di circa 500 metri da via Sant'Onofrio a via delle Mantellate. Indagini in corso da parte degli investigatori del Commissariato Trastevere che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona a caccia di elementi utli a rintracciare il vandalo o i vandali terrore degli automobilisti.

Il precedente più recente a Casal Bruciato

Dal Centro ai quartieri più periferici cambia la zona ma non cambia il risultato. Episodio simile si era infatti verificato lo scorso 11 di novembre a Casal Bruciato, nel IV Municipio Tiburtino. Un risveglio amaro per gli automobilisti della zona che al mattino trovarono i lunotti posteriori delle loro vetture parcheggiate la notte prima sotto casa distrutte fra via Silvio Negro, via Mario Borsa e piazza Balsamo Crivelli.

L'allarme degli abitanti dell'Esquilino

Il mese prima (era la notte fra il 18 ed il 19 ottobre scorsi) a mettere mani al portafoglio furono gli abitanti dell'Esqulino. Residenti del quartiere multietnico della Capitale che lanciarono poi l'allarme richiedendo un presidio fisso delle forze dell'ordine. In quel caso il vandalo, armato di un sasso o di un oggetto contundente, si accanì contro dieci macchine in sosta danneggiate fra via Carlo Cattaneo e piazza Fanti.

Minacce e auto danneggiate a Porta di Roma

Dal Centro al quadrante nord est della Capitale episodio più inquietante avvenne la scorsa estate nella zona di Parco delle Sabine-Porta di Roma. In quel caso un vero e proprio raid messo in atto da alcuni uomini che armati di un Bullock, poi lasciato sul posto, si accanirono contro 26 macchine parcheggiate in via Wanda Osiris, a pochi passi dal centro commerciale. Un atto vandalico inquietante, come raccontato poi da un residente a cui avevano distrutto l'auto che sceso in strada per cercare di allontanare i vandali si sentì rispondere: "Qui comandiamo noi", con una chiara minaccia nei confronti di uno dei proprietari delle macchine danneggiate: "Questo è il primo avvertimento. Torneremo". Episodio confermato a microfoni spenti al nostro giornale anche da un altro residente.

Sampietrino per distruggere i finestrini

Dal 2021 al 2020 a dicembre dello scorso anno toccò ancora al Municipio Tiburtino fare i conti con i vandali. Era infatti il 29 dicembre del 2020 quando a Casal Bertone furono danneggiate 25 auto, colpite con un sampietrino. A compiere i danni un 32enne brasiliano, poi fermato ed arrestato dalla polizia.

56 auto danneggiate a Colli Albani

Furono invece ben 56 le auto prese di mira da un uomo su via dei Colli Albani. Era l'ottobre del 2020 quando il centralino del 112 fu sommerso di chiamate da parte dei residenti che avevano udito il rumore dei vetri infranti. Sul posto in quel caso arrivarono i carabinieri che riuscirono a fermare il vandalo, con ancora in mano un bastone in metallo. Identificato in un cittadino egiziano di 45 anni, incensurato, venne poi arrestato con le accuse di "danneggiamento aggravato" e "minacce aggravate".

Vandalo seriale a Roma

