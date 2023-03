Il tornello della metro A non si apre, passeggero lo distrugge a calci

Non riusciva a aprire i tornelli della metro, forse sprovvisto di biglietto o di ticket non valido, per questo si è aperto un varco spaccandoli. Il vandalo è entrato all'opera lunedì mattina e ha distrutto uno degli accessi alle banchine della fermata della linea A Arco Travertino della metro.

Il danneggiamento intorno alle 9:30 del 13 marzo. Spaccato il tornello a calci il passeggero ha poi fatto perdere le proprie tracce. Interdetto l'ingresso i tecnici Atac si sono messi subito a lavoro per mettere in sicurezza il tornello danneggiato, poi sostituito nel corso della stessa giornata.

Il precedente alla metro San Paolo

Immagine simile si era presentata ai passeggeri che lo scorso 27 febbraio si trovavano alla stazione San Paolo della linea B dove un uomo - ubriaco - dopo aver molestato gli utenti spaccò il tornello di accesso riservato ai diversamente abili colpendolo a calci. Stamattina ancora un danno alla collettività.