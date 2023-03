Un vandalo da settimane sta distruggendo i finestrini delle auto in sosta nella zona di piazza Bologna

Via Catania, via Arezzo, via De Mattheis, via Catanzaro, via Teodorico, piazza Bologna, piazzale delle Province. Ad accomunare le vie lo stesso quartiere e un vandalo, o una banda di vandali, che nelle ultime settimane stanno imperversando per le strade del quartiere del II municipio distruggendo e danneggiando le vetture dei residenti in sosta. Un fenomeno in ascesa, che ha costretto molti abitanti della a mettere mani al portafoglio. Lo sa bene Simone M., residente in zona, che ha prima trovato il finestrino del suo suv distrutto e poi la Smart della moglie rovistata all'interno.

Come spiega il 40enne residente a Piazza Bologna al nostro giornale, "sabato 18 marzo sono andato a riprendere la mia Nissan Qashqai in via Teodorico e l'ho trovata con il finestrino anteriore sinistro infranto". Il vandalo però "non ha rubato niente, ha rovistato nei cassettini ma non ha portato via nulla". Iscritto al gruppo facebook Noi di Piazza Bologna Simone ha poi reso pubblico quanto accadutogli, scoprendo di non essere stata la sola vittima.

Sono infatti numerose le segnalazioni sui social da parte di diversi automobilisti che, una volta andati a riprendere le loro auto, le hanno trovato danneggiate e rovistate. Pochi i casi di furti "quasi come se fosse un vero e proprio sfregio", spiega ancora il 40enne. "Mettendo insieme i posti pubblicati mi sembra di capire che ci siano stati 4 finestrini rotti sabato notte nello stesso quadrante:via De Mattheis, via Catania, via Arezzo e via Siracusa. Aggiungo, nello stesso isolato, due Smart aperte senza effrazione, lasciando tutto rovistato. Spero che sommando le varie denunce si riesca a prendere coscienza sull'accaduto pattugliando di più il territorio".

Un maggior pattugliamento appunto, Simone è infatti stato vittima due volte della stessa possibile mano. La prima volta il 18 marzo e la secondo "domenica, quando sono riusciti ad aprire la portiera della Smart di mia moglie lasciata in sosta in via Teodorico senza lasciare segni di effrazione". Anche in questo caso però nessun furto.

"Via Giusppe de Mattheis. Volvo con finestrino sfondato e documenti in vista", denuncia un altro residente. E ancora: "Via Lanciani, parcheggio sotto gli alberi. Una BMW x6 a cui hanno rubato tutte le ruote. Mi dispiace per il proprietario. Tra finestrini in frantumi, specchietti spaccati e auto saccheggiare andiamo sempre peggio".

"Questa macchina è a via Catania. Hanno nuovamente rotto un vetro da quanto si evince. Vogliamo continuare a non pensare che sia utile una vigilanza privata almeno per ronde e deterrente? È ovvio che le forze e ordine non possano fare nulla in merito. Ma noi cittadini dobbiamo almeno tutelarci". "Peugeot 3008. Ultime lettere della targa AB. Parcheggiata in via Siracusa. Hanno rotto il finestrino e tirato fuori alcuni oggetti probabilmente portando via qualcosa dall'interno dell'abitacolo".

Sporta denuncia ai carabinieri sul danno subito dalla Nissan il 40enne residente a Piazza Bologna ha preso da subito delle precauzioni: "Ho cominciato a parcheggiare in un altro quartiere".

Per inviare video, foto e segnalazioni usare il numero whatsapp 345/1709348