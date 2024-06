Vandalizzati spogliatoi del campo sportivo: "Problemi per 150 atleti. Servono più controlli"

Raid vandalico la scorsa notte, a opera di ignoti, ai danni degli spogliatoi del campo sportivo Vincenzo Cetorelli a Fiumicino, in via del Faro, dove si allenano, nella disciplina dell'atletica leggera, circa 150 ragazzi del territorio. La denuncia arriva dalla società Asd Atletica Villa Guglielmi. Sul posto gli agenti della polizia locale.

"Gli spogliatoi, che comprendono due piccole palestre, dedicati ai nostri ragazzi e ragazze dell'Asd Atletica Villa Guglielmi, sono stati nuovamente oggetto di un ignobile atto di vandalismo. Altri episodi di vandalismo si sono verificati in passato ma con questa portata non era mai accaduto: uno sfregio - informa la società - Le porte e i vetri sono stati distrutti, causando non solo danni materiali, ma anche un forte senso di sconforto e rabbia nella nostra comunità sportiva. È inaccettabile che un luogo destinato alla crescita e alla formazione dei nostri giovani venga sistematicamente preso di mira da chi non rispetta il lavoro e l'impegno di tanti".

"Invitiamo tutti a denunciare qualsiasi comportamento sospetto. Chiediamo alle autorità competenti di intensificare i controlli e di prendere provvedimenti concreti per garantire la sicurezza e l'integrità delle strutture che sono di tutti. Non ci lasceremo scoraggiare. Continueremo a lavorare con dedizione e passione per offrire ai nostri ragazzi un ambiente sicuro e sereno in cui poter crescere e praticare lo sport che amano", conclude l'Atletica Villa Guglielmi.