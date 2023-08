Poggio delle Corti, attacco vandalico all'area verde: "Gesto inqualificabile"

L’area verde a taglio differenziato di Poggio delle Corti, unico progetto sperimentale a Roma che punta a favorire nella zona la biodiversità, ha subito un attacco vandalico.

L’attacco ha portato all’abbattimento e alla distruzione di due pannelli che delimitavano l’area circoscritta da ampio sfalcio sperimentale e dai pannelli “Per un Pianeta più sano” donato dall’Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma Sabrina Alfonsi e il pannello “Funzioni ecosistemiche dell’inerbimento – Salvaguardia della biodiversità” frutto di un lavoro comune di 10 realtà del territorio.

L’obiettivo dello spazio, che sorge nell'area verde comunale Poggio delle Corti che insiste sul lato di Via della Riserva Grande, è quello di favorire e salvaguardare l’ambiente e la biodiversità. L'area lasciato al suo stato naturale ha fatto storcere il naso a molti che puntando il dito sulla zona non curata. “Il mancato sfalcio che ha interessato zone non inerenti alla sperimentazione ha creato confusione ai cittadini portando ad una narrazione distorta e denigrante della sperimentazione” fanno sapere le vittime dell’attacco e realizzatori dell’area.

“Oggi è forte l’amarezza e non comprendiamo i motivi per cui i pannelli siano diventati il bersaglio di un tale inqualificabile gesto. Crediamo che alcune informazioni imprecise e grossolane diffuse sui social e non abbiano generato tali conseguenze” – è l’appello dei comitati che hanno curato il progetto che ora chiedono l’intervento dell’amministrazione per garantire a tutti la possibilità di espressione e partecipazione".