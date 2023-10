Metromare: writer vandalizzano treno in manutenzione in officina

Vandalizzato dai writer mentre si trovava in manutenzione in una officina ferroviaria. Siamo alla Magliana Vecchia (service manutenzione). Nel mirino dei vandali un treno della linea Metromare, in manutenzione dallo scorso mese di luglio. Il convoglio, primo della serie M200 a essere sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria, sarebbe rientrato in servizio la prossima settimana. Pur notando la coincidenza sfortunata che tra tanti treni disponibili i vandali abbiano scelto proprio quello che da lunedì avrebbe contribuito a migliorare la qualità del servizio della Metromare, già bersaglio nel recente passato di numerosi atti vandalici sia ai treni sia ai tornelli, Cotral si è immediatamente attivata per ripristinare i danni. Le operazione di ripulitura della livrea ritarderanno di almeno dieci giorni il rientro in servizio del treno.





"Abbiamo ereditato una situazione difficile sulla Metromare - dichiara la presidente di Cotral Amalia Colaceci - ma siamo determinati a risolverla e non ci faremo certo fermare dal susseguirsi di atti vandalici che cercano di colpire il lavoro che punta a restituire ai cittadini un servizio degno di questo nome". Come sottolineano da Cotral a quanto ci risulta, "mai prima d’ora in un deposito ferroviario sorvegliato ventiquattrore al giorno erano avvenuti atti di questo tipo".