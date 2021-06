Vandali a Trastevere: nasone abbattuto, geyser di tre metri a piazza Sonnino

Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale per individuare i responsabili

Vandali nella notte a Trastevere dove è stato divelto un "nasone". La fontanella è stata letteralmente abbattuta dando vita ad un geyser di circa tre metri di acqua. Eloquenti le immagini dell'acqua che zampilla in aria in largo San Giovanni de Matha, a due passi da piazza Sideny Sonnino dove anche sabato sera, così come la notte precedente, (quando la polizia locale ha chiuso alcune piazze a causa dell'ingente numero di persone che rendeva impossibile garantire le norme anti covid) si sono radunati centinaia di giovani fra piazza San Calisto, Piazza Santa Maria in Trastevere e piazza Trilussa.

L'atto vandalico intorno alle 22:30. Sul posto per accertare l'accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno recuperato la parte divelta e provveduto a contattare la ditta Acea. Intervenuta a Trastevere i tecnici hanno eseguito un primo intervento con la chiusura dell'acqua in attesa del ripristino del nasone. accertamenti in corso da parte dei 'caschi bianchi' per risalire agli autori dell'atto vandalico.