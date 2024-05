Cecchino Guidonia: vandalizzata la targa di una delle vittime di Angelo Spagnoli

Una strage, passata alle cronache come quella del "Cecchino di Guidonia". Una giornata drammatica in cui Angelo Spagnoli - ex tiratore scelto dell'esercito italiano - si armò sino ai denti uccidendo a freddo due persone, e ferendo 17 persone. Fra le vittime Luigi Zippo, una guardia giurata, in memoria di cui venne installata una targa sul luogo del dramma. Una ferita ancora aperta negli abitanti della Città dell'Aria. A distanza di quasi 27 anni la stessa è stata vandalizzata. A denunciare l'accaduto il sindaco del comune della provincia nord est della Capitale, Mauro Lombardo: "Sono profondamente indignato per il vile atto contro la memoria della guardia giurata Luigi Zippo, ucciso nel tristemente noto fatto di cronaca riconducibile alla vicenda del Cecchino di Guidonia".

La strage del Cecchino di Guidonia

Era il 3 novembre del 2007 quando Angelo Spagnoli si barricò nella sua villetta a Castell'Arcione, frazione isolata di Guidonia Montecelio. Armato sino ai denti l'ex tiratore scelto cominciò a sparare all'impazzata su via dei Fratelli Gualandi, dove al tempo erano ancora presenti gli uffici della Asl, uccidendo due persone e ferendone altre prima di finire le munizioni e decidere di arrendersi. Spagnoli - poi condannato - aprì il fuoco dal balcone di casa poco distante dalla via Tiburtina. A cadere subito sotto i suoi colpi furono Giuseppe Gianfelice, 55 anni, titolare di un negozio per tatuaggi della zona e Luigi Zippo, guardia giurata che poi morì in ospedale.

Due morti e 17 feriti

Il capitano Spagnoli, passando da una botola nel suo appartamento, portò poi delle taniche di benzina sul terrazzo, gli diede fuoco e poi si barricò in casa insieme alla madre e alla sorella, salvo uscire di tanto in tanto per sparare. Proprio durante una di queste incursioni colpì alcuni passanti che si trovavano in strada. In tutto furono 17 le persone contro le quali esplose almeno 50 colpi di pistola e di fucile dal terrazzo della sua abitazione dove si era asserragliato. Il Cecchino di Guidonia sparò anche a due bambine di quattro e cinque anni, sorelle, che si trovavano in auto con i genitori. I proiettili sfondarono il tettino in vetro dell'auto e il finestrino anteriore, provocando almeno cinque fori, ma non venne colpito nessuno degli occupanti.

La condanna del sindaco di Guidonia

"Il danneggiamento della targa commemorativa presente in via Fratelli Gualandi, a memoria della strage del 3 novembre 2007, è un attacco alla dignità, al rispetto e alla memoria di un uomo che ha sacrificato la propria vita per salvarne altre nell'adempimento del proprio dovere e, in particolare, per prestare soccorso all'altra vittima, Giuseppe Di Gianfelice - dichiara in una nota Mauro Lombardo -. Esprimo la mia solidarietà, e quella della città, alla famiglia di Luigi Zippo, ai suoi cari e ai colleghi. Non possiamo e non dobbiamo permettere che la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per il bene comune sia offuscata da atti di disprezzo che nulla hanno a che vedere con la nostra comunità. Provvederemo, al più presto, a ripristinare la targa perché la città non ha dimenticato, e non dimenticherà mai, il gesto eroico e altruistico di questi due eroi".

“Ho appreso con profonda indignazione l’odioso danneggiamento della targa in memoria della guardia giurata Luigi Zippo, guardia giurata rimasta uccisa in quella tragedia che tutti noi abbiamo impressa nella memoria, la strage di Via Gualandi e la storia del cecchino di Guidonia - dichiara in una nota Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio -. Una morte da Eroe, quella di Zippo, che in nessun modo deve essere infangata da questi atti, odiosi e vigliacchi: la mia più profonda solidarietà alla famiglia e ai cari di Luigi, così come alla famiglia di Giuseppe Di Gianfelice, altra vittima del cecchino. Intendo adoperarmi in prima persona per il ripristino della targa: accolgo l’appello del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, e lavorerò in tal senso affinchè al più presto la targa sia sistemata e torni al suo posto".