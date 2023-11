Vandali assaltano la sede della Flai Cgil

Vandali nella sede della Flai Cgil di Anzio-Lavinio. Il blitz poche ore prima dello sciopero nazionale dello scorso venerdì. Locali devastati, mobili rotti, computer spaccati e cassetti in terra, la scena che si sono trovati i sindacalisti all'apertura dei locali della Flai Roma Sud Pomezia Castelli.

"Le immagini restituiscono un atto grave e vandalico. Un gesto vile, che vorrebbe colpire l’attività che quotidianamente facciamo nel territorio a sostegno di lavoratrici e lavoratori, a volte in contesti difficili in cui fenomeni di sfruttamento colpiscono i soggetti più deboli - dichiarano, dando la notizia, Stefano Morea Segretario generale Flai Roma Lazio, e Alessandro Vona Segretario generale Flai Roma Sud Pomezia Castelli -. Non è certo questi atti che fermeranno il nostro impegno e la nostra attività al fianco di lavoratrici e lavoratori stranieri e italiani che ogni giorno si rivolgono con fiducia a noi. Tuttavia intendiamo non solo denunciare ma anche far sapere l’accaduto perché rappresenta un segnale preoccupante per tutti".

Atto squadrista

Atto vandalico che ha trovato la condanna unanime di associazioni e politica:"L’assalto alla sede della Cgil Flai di Anzio Lavinio è un atto squadristico e fascista - scrive su facebook la consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia -. Un attacco alla democrazia, a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere con forza. Piena solidarietà alla Cgil".

Atto intimidatorio

Vicino ai sindacalisti anche Gianpiero Cioffredi Referente Libera Lazio: "Esprimiamo la nostra vicinanza e la più sincera solidarietà alla Flai Cgil la cui sede di Lavinio è stata oggetto di un grave atto di chiaro stampo intimidatorio. Allarma e inquieta che ad essere colpita e devastata sia stata una sede sindacale che in questi anni non solo ha svolto un ruolo di tutela e promozione dei diritti dei lavoratori dell’agro industria del litorale ma ha rappresentato, in un quartiere di Anzio come Lavinio Stazione, un argine al degrado, all’illegalità e alle piazze di spaccio presenti nel territorio. Quale che sia la matrice, è indubbio che colpire una sede del sindacato significa colpire l’idea stessa di democrazia, partecipazione, legalità e giustizia sociale. Ecco perché la devastazione della sede della Flai Cgil riguarda tutti, Istituzioni e cittadini".