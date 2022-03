La banda di vandali all'interno della scuola

"Tre ragazzi sono entrati nella scuola di notte". Questa la telefonata arrivata mercoledì sera al numero unico per le emergenze per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Vandali segnalati nei corridoi di un istituto comprensivo nel comune di Guidonia Montecelio che, una volta arrivata la polizia, si sono dati alla fuga lasciando dietro di loro una scia di danni.

Il raid vandalico intorno alle 23:00 all'Ic Gabriele Montelucci di via Rosata, a Collefiorito, frazione del comune della provincia nord est della Capitale. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati San Lorenzo, Sant'Ippolito e Tivoli della polizia di Stato.

Arrivati davanti l'istituto della Città dell'Aria, che ospita le classi dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, i poliziotti hanno visto tre "giovani" scappare e darsi alla fuga in direzione di un campo dove si trova lo skate park, verso via delle Ginestre. Riusciti i vandali a far perdere le proprie tracce, i poliziotti hanno poi accertato i danni nella scuola dove i tre hanno danneggiato sedie, banchi ed alcuni vasi di fiori.

Il precedente

Non è la prima volta che la scuola di via Rosata finisce nel mirino dei vandali. Era infatti il settembre del 2015 quando due 15enni vennero denunciati per danneggiamento dai carabinieri della tenenza di Guidonia dopo aver preso di mira l'istituto comprensivo di Colle Fiorito di Guidonia. Stanotte ancora incivili, a danneggiare un bene dello stato con i danni a gravare sulle tasche dei cittadini.