Vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia con scritte No vax: "Ogni politica è truccata"

"Ogni politica è truccata. Dite basta a questa stro****", con una freccia che indica la sede del partito. Vandali nella notte ai Castelli Romani. Nel mirino di ignoti la sede di Fratelli d'Italia di Genzano di Roma, danneggiata e imbrattata con della vernice spray rossa riportante anche i simboli dei No Vax.

Dura la condanna degli esponenti del partito: "Le scritte offensive e i danneggiamenti arrecati alla nostra sede rappresentano un grave attacco non solo al nostro partito, ma alla democrazia e alla libertà di espressione che devono caratterizzare il confronto politico - dichiarano in una congiunta Luciano Ciocchetti, Francesco Carducci, Massiliano Maselli ed Edy Palazzi -. Simili atti di violenza non intimidiscono né noi né i nostri militanti, ma rafforzano ulteriormente la nostra determinazione a lavorare per il bene della comunità e del paese".

Rappresentanti di FdI che esprimono piena fiducia nelle forze dell'ordine affinché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo la legge. "Confidiamo nell’operato delle autorità competenti per assicurare alla giustizia i colpevoli di questo vile gesto. Siamo sempre più convinti dell'importanza di un dialogo civile e costruttivo, volto al progresso della nostra città e del nostro paese. Non ci faremo intimidire da chi cerca di ostacolare con la violenza il nostro impegno politico".

"Nella notte è stata vandalizzata la sede del Circolo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale di Genzano. Si tratta dell’ennesimo atto ai danni della nostra comunità e della democrazia. Al capogruppo in consiglio comunale Fabio Papalia, a dirigenti e militanti genzanesi va tutta la mia vicinanza e solidarietà - ha dichiarato l’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini -. In attesa che i responsabili vengano individuati e puniti dalle autorità competenti, mi auguro che tutta la politica si unisca nel dire no a questi gesti di intolleranza e a ogni forma di violenza anche fisica come accaduto nei giorni scorsi ad Artena e Poggio Nativo. Spero che la campagna elettorale in corso non faccia registrare più episodi simili e che gli ultimi giorni si possano svolgere nel pieno rispetto delle regole democratiche".

"Ennesimo atto di intimidazione e danneggiamento ai danni della nostra sede di Fratelli d’Italia a Genzano - scrive il capogruppo Fdi al comune di Genzano Fabio Papalia -. Ancora una volta, a distanza di anni, ci troviamo a dover commentare le ignobili azioni di vigliacchi e vandali che riescono a esprimere il loro miserabile pensiero in questo modo. Dovranno rassegnarsi, ancora una volta, perché continueremo ad essere presenti con la stessa determinazione e convinzione".