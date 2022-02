Raid vandalico nella notte: tagliate le gomme di centinaia di auto

Raid vandalico nella notte ai Castelli Romani dove ignoti hanno tagliato gli pneumatici di centinaia di auto. Via dell'Osservatorio, via Campi d'Annibale, piazza Valeriano Gatta, via della Portella ed alcune vie limitrofe, queste le strade dove lunedì mattina i residenti di Rocca di Papa hanno trovato le loro vetture con le gomme squarciate.

Dopo l'amaro risveglio sono state centinaia le richieste d'intervento al 112 con l'arrivo sul posto dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati che, dopo aver svolto un primo sopralluogo con i militari della stazione di Rocca di Papa hanno appurato il danneggiamento degli pneumatici di oltre 100 auto lasciate in sosta sulla pubblica via durante la notte.

Accertato l'atto vandalico, con gli autori favoriti in alcune strada dalla poca illuminazione notturna, i carabinieri hanno cominciato le indagini per risalire agli autori del raid. Possibili tracce potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona. Restano centinaia di automobilisti che stamattina hanno dovuto mettere mano al portafogli.

Dura la condanna della sindaca del comune dei Castelli Romani Veronica Cimino: "Un vile gesto rivolto alla città che non resterà impunito. Ringrazio tutti i cittadini che con spirito di collaborazione hanno tempestivamente segnalato la problematica - continua il sindaco - ed invito tutti coloro che hanno subito danni ai propri veicoli a recarsi presso la locale stazione dei carabinieri o presso il comando di polizia locale per sporgere denuncia ed aggiungere così informazioni utili alle attività di polizia giudiziaria congiunte ancora in corso".