"Velletri non vi vuole", vandali imbrattano la sede della Lega

"Velletri non vi vuole", con una linea nera a coprire il nome del candidato sindaco di centrodestra alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel comune dei Castelli Romani i prossimi 14 e 15 maggio 2023. Nel mirino dei vandali i locali che si trovano in via Lata.

Fra i primi a condannare l'atto lo stesso canidato sindaco con la coalizione di centrodestra (fra cui appunto la Lega) Ascanio Cascella: "Tutta la mia solidarietà agli amici della Lega che questa mattina (domenica ndr) hanno trovato la loro sede deturpata da scritte indecenti. Comportamenti del genere, da qualsiasi parte politica provengano, sono da considerare inaccettabili e vanno condannati duramente. Invito gli autori del gesto ad un dialogo costruttivo, se sono in grado di sostenerlo, invece di nascondersi dietro a un atto vile. La fiducia dei cittadini si ottiene attraverso un confronto serio e democratico, non con il vandalismo e la maleducazione".

Una campagna elettorale accesa, quella che si sta giocando al comune di Velletri dove lo scorso 20 di aprle a finire nel mirino dei vandali erano stati altri manifesti elettorali. Anche in quel caso fu sempre Cascella a manifestare vicinanza ai suoi avversari alla corsa al palazzo comunale: "Tutta la mia solidarietà ai candidati della lista Difendere Velletri e a Romano Favetta - Candidato Sindaco che hanno trovato i loro manifesti imbrattati e vandalizzati. Qualsiasi sia lo schieramento è sempre doveroso mantere il dibattito su un piano costruttivo e di dialogo. Agli autori del gesto voglio dire che non è attraverso queste azioni inutili e incivili che si ottiene la fiducia dei cittadini. Al di là delle visioni politiche, la nostra Velletri merita un confronto serio, fatto di idee e contenuti".

Vicinanza agli esponenti della Lega è arrivata anche dalla capogruppo della Lega in Regione Lazio Laura Cartaginese: "Gesto vigliacco contro sede partito Lega a Velletri

Quanto compiuto la scorsa notte ai danni della sede Lega a Velletri delegittima e contamina i principi democratici del dibattito politico. È un gesto vigliacco e vile che condanno con forza e determinazione, anche perché non è la prima volta che la Lega, nel Lazio come nel resto d’Italia, viene presa di mira da chi, evidentemente, ha una visione personale e distorta della Libertà. A una settimana dalle elezioni amministrative, si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio, è necessario abbassare i toni e riposizionare la campagna elettorale sui binari del confronto, il dialogo e il rispetto degli avversari politici, come la Lega è abituata a fare. Al candidato Sindaco Cascella e a tutta la squadra Lega di Velletri esprimo vicinanza e solidarietà".

"La scorsa notte - scrive in una nota il senatore e coordinatore della Lega nel Lazio Claudio Durigon - è stata imbrattata la sede della Lega di Velletri. Un gesto vile che merita dura condanna. Non è così che la Lega intende portare avanti il confronto politico sui nostri territori. Siamo abituati a lavorare promuovendo un dialogo che sia leale, rispettoso e improntato sulla legalità. Invito tutti ad abbassare i toni. Lasciamo che siano i cittadini, domenica 14 e lunedì 15 maggio, a decidere chi vorranno alla guida di Velletri per i prossimi cinque anni. Massima solidarietà e vicinanza al candidato sindaco Cascella e a tutta la squadra della Lega di Velletri”.