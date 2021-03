Vaccini Covid, vandali fanno irruzione nell'hub: la denuncia del sindaco di Colleferro

Questa notte dei vandali "hanno fatto irruzione nell'Auditorium Fabbrica della Musica, non si sa se in cerca di vaccini oppure per il gusto del danno alla comunità". A denunciarlo è il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.

La Asl Roma 6 ed il Comune "stanno facendo tutto da questa mattina presto affinché oggi ci sia normalità nel servizio e, sebbene con qualche ritardo, la vaccinazione venga effettuata regolarmente. Sono certo che i colpevoli verranno trovati e denunciati immediatamente", ha aggiunto Sanna. Le forze dell'ordine sono state allertate.

"La Protezione Civile Comunale, che ringrazio, ha portato centinaia di bottigliette d'acqua e mascherine da mettere a disposizione delle persone in attesa - ha spiegato Sanna - Assieme ai dirigenti Asl ed ai rappresentanti dell'amministrazione presenti abbiamo fatto il punto sulla questione e dato mandato a Polizia Locale e Polizia di Stato di procedere con denuncia e approfondimenti, visto che i vandali hanno lasciato tracce rilevanti ed utili per gli inquirenti".

"La Asl ha già dato mandato riguardo un potenziamento dei sistemi di allarme - ha concluso Sanna- Rimane il fatto che non c'è modo per descrivere chi fa queste azioni di questo tipo. Stamane Benedetta Siniscalchi, Anna Maddalena Renzi, Francesco Vitelli e Marco Gabrielli hanno potuto vedere con me uno scempio non più tollerabile".