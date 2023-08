Vandali al mercato: danneggiata la panchina rossa contro la violenza sulle donne

Il mercato di viale Adriatico nel municipio III Montesacro è diventato terra di conquista dei writers che hanno usato serrande e muri del mercato come tavole per i loro disegni.

Forme di espressione e di libertà? Non proprio per Manuel Bartolomeo, capogruppo di Fratelli d'Italia del terzo municipio che infatti attacca i writers e l'amministrazione municipale a guida Marchionne. Bartolomeo precisa che i writers con questi gesti hanno mandato in fuma un lavoro, costato ai contribuenti quasi un milione di euro e ancora più grave il danneggiamento alla panchina rossa contro la violenza sulle donne (danneggiata da ignoti).

In una nota il capogruppo di FdI chiede spiegazioni al presidente municipale e all'ex assessore Raimo aggiungendo che Fratelli d'Italia chiederà di programmare un sopralluogo con gli uffici preposti per valutare i danni.