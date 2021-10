Vandali a bordo del bus, distrutti quattro finestrini. Si cerca una banda di giovani

Ancora un bus Atac in transito nel mirino dei vandali. Dopo il lancio di pietre che lo scorso 1 ottobre portò alla distruzione di un vetro della porta posteriore laterale di un autobus che stava rientrando al deposito Atac di Tor Pagnotta senza passeggeri, questa votla è toccato ad un mezzo pubblico della linea 723 in transito in viale Ignazio Silone, nella zona di Fonte Ostiense, preso di mira da un gruppo di ragazzi che che dopo aver preso i martelletti frangivetro presenti nella vettura li ha usati per distruggere quattro finestrini e poi darsi alla fuga.

La richiesta d'intervento ai carabinieri nella serata di martetì da parte dello stesso autista in transito su viale dei Ponti del Laurentino (ex Laurentino 38). Rientrato al deposito, i via di Tor Pagnotta sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Ascoltato il lavoratore Atac questi ha riferito della presenza a bordo del bus di cinque giovani ragazzi che, dopo aver distrutto quattro vetri del 723 sono riusciti a darsi alla fuga.

Acquisite le immagini di videosorveglianza interne del bus preso di mira, sul indagano i carabinieri della Stazione Roma Cecchignola.