Vandali al parco: distrutta la biblioteca dell'area verde

Realizzata dai volontari nel 2021 sono bastati pochi minuti per distruggerla. Buongiorno amaro a Villa Sciarra, dove ignoti hanno distrutto la garitta trasformata in biblioteca per il booksharing. A denunciare l'accaduto sabato mattina gli Amici di Villa Sciarra.

I vandali sono entrati in azione nel week end nell'area verde di Monteverde. Come spiegano dall’associazione di volontariato Amici di Villa Sciarra: "Pessimo risveglio stamattina. Ieri (sabato ndr) la biblioteca della garitta era stata sistemata con cura, i libri catalogati. Oggi troviamo questa amara sorpresa. Per distruggere basta un attimo, occorre vigliaccheria, una buona dose di noia sterile e stupidità. Per ricostruire ore di amorevole impegno, gentilezza, fiducia nel prossimo, tenacia, educazione. Tutti insieme per il bene comune, senza scoraggiarsi".

Come si legge sul portale web dell'associazione: "La vecchia garitta era stata riqualificata e trasformata nel 2021 dai soci in una piccola biblioteca di “libri sospesi”, di libri cioè che si possono prendere, portare o scambiare in ogni ora del giorno". Un'opera realizzata tre anni fa: "grazie al contributo e alla determinazione di alcuni nostri associati"( ...) "che hanno sistemato la garitta che ora è diventata la nostra piccola biblioteca dei libri sospesi".