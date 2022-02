I vandali che danneggiano le vetrine delle agenzie immobiliari

Vandali all'opera nella notte a Talenti. Una agenzia immobiliare è stata presa di mira da ignoti che dopo aver danneggiato una delle vetrine si sono dileguati fra le strade del quartiere residenziale del III municipio Montesacro.

La richiesta d'intervento alla polizia all'apertura della filiale della Tecnocasa di via Jacopone da Todi lunedì mattina. Chiamato il 112 sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del III distretto Fidene Serpentara di polizia che hanno accertato il danneggiamento della vetrata del locale, dove non risulta essere stato rubato nulla. I vandali sono entrati all'opera la notte fra sabato e domenica.

A denunciare l'accaduto, indicando altri atti vandalici sempre a danno di agenzie immobiliari della zona il gruppo Tecnocasa Roma Talenti Ojetti che sulla propria pagina facebook scrive: "Vorrei segnalare che nella scorsa settimana sono stati numerosi gli atti vandalici nella zona di Talenti e nello specifico in via Francesco d’Ovidio ed in via Jacopone da Todi. Le attività commerciali maggiormente prese di mira sono le agenzie immobiliari e l’ultima colpita è la Tecnocasa di Talenti in via Jacopone da Todi, dove fortunatamente hanno danneggiato solo la vetrina anti-sfondamento, senza riuscire ad entrare all’interno".

Talenti nel mirino dei ladri

Talenti nel mirino di ladri e vandali dunque, come racconta a RomaToday Massimo Le Donne, responasbile della Tecnocasa di via da Todi: "E' stato un residente ad essere risvegliato domenica notte dal rumore proveniente dalla vetrina dell'agenzia. Uscito fuori al balcone ha visto tre persone con i volti travisati armeggiare vicino il locale e gli ha urlato contro di aver chiamato la polizia. Poi sono scappati a piedi. Purtroppo - aggiunge l'agente immobiliare - non è il primo caso in zona negli ultimi due mesi. Noi in filiale abbiamo solamente qualche pc usato di poco valore, tanto che è più il danno economico della riparazione del vetro che non l'eventuale furto che non abbiamo subito grazie all'intervento degli abitanti della strada. "

Sono almeno cinque le attività commerciali prese di mira con la stessa tecnica - spiega ancora Massimo Le Donne -: tre agenzie immobiliari, una parafarmacia ed un tabaccaio. Ma anche diversi automobilisti che al mattino hanno trovato i finestrini ed i lunotti delle vetture danneggiate e derubate di quanto c'era all'interno. Diciamo che non è un buon periodo per i commercianti e gli abitanti di Talenti. Prestate la massima attenzione nelle ore di chiusura attività e nel week-end. In più, consiglio di togliere gli oggetti di valore quali pc, telefoni, cellulari e tablet".