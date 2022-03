Rubavano energia elettrica dal 2016: la truffa da migliaia di euro

Sei persone sono state denunciate dai carabinieri per furto di acqua ed energia elettrica attraverso la manomissione degli impianti.

La truffa è emersa nel corso di una serie di controlli che i militari della stazione di Valmontone hanno condotto proprio per contrastare il fenomeno dei furti di energia, complice anche il periodo in cui i prezzi si sono impennati. I denunciati sono tutti residenti nel centro e nella periferia di Valmontone, e quattro sono già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno collaborato con i team antifrode della aziende fornitrici, risalendo agli indirizzi delle persone che le stavano truffando. Insieme con il personale tecnico Enel hanno riscontrato che nelle abitazioni dei tre soggetti indiziati per furto di energia era stato manomesso il misuratore, facendo quindi diminuire la spesa per l’elettricità. In tutti e tre i casi la manomissione risalirebbe al 2016, il che si tradurrebbe in un danno da svariate migliaia di euro.

Controlli simili sono stati condotti con personale dell’Acea, e nelle abitazioni dei tre indagati per furto di acqua è stato individuato un collegamento diretto e abusivo alla rete idrica che aveva annullato completamente il costo dei consumi e che risalirebbe al 2018, per un totale di circa 4 anni di fornitura gratuita.

I carabinieri di Valmontone hanno collaborato agli operatori dei team antifrode delle aziende erogatrici del servizio che ha permesso di individuare i soggetti e le rispettive abitazioni, ponendo così fine alla condotta delittuosa.