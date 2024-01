Due casi di meningite in poche ore. 70 persone sotto osservazione

Due casi di meningite in poche ore nello stesso comune, individuati entrambri al Policlinico Tor Vergata. Questo quanto successo lo scorso fine settimana a Valmontone, paese a sud della provincia di Roma. Prima un bambino di pochi mesi che il sabato sera aveva partecipato a una festa in un ristorante della zona e poi una donna di 60 anni che invece non era mai stata a questa festa hanno fatto accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata nella giornata di domenica scorsa.

Il bimbo di sei mesi è arrivato in ospedale la domenica mattina con dei sintomi para influenzali: dai primi accertamenti è emerso che si trattava di un caso di meningite. Ad oggi però ancora non è stato individuato il ceppo. A conferma di ciò le parole dell’ufficio stampa della Asl Rm5 a frosinonetoday.it che parlano di necessità di ulteriori analisi.

Attivata la profilassi: 70 persone messe sotto controllo

In via precauzionale è stata attivata la profilassi: nelle ore successive sono state rintracciate le 70 persone che erano presenti alla festa e che sono state contattate e messe sotto osservazione per un periodo che va dai 7 ai 10 giorni.

Il secondo caso di meningite

Per quanto riguarda il caso della signora di 60 anni sempre di Valmontone si tratta di un evento completamente separato da quello del bambino: la meningite risulta infatti diagnosticata dopo sintomi di quella che appariva essere un'altra malattia. La donna non è mai stata alla festa del sabato sera.

Le parole della figlia della signora ricoverata con la meningite

“Mia madre non c’è mai stata alla festa il sabato sera - racconta la figlia a frosinonetoday.it – è stata ricoverata all’ospedale Tor Vergata perché aveva dei conati di vomito che non si riuscivano a fermare. Dopo gli accertamenti del caso i medici hanno scoperto che mia madre soffre di diabete e che aveva avuto un picco di glicemia e che il virus era arrivato fino al cervello causando la meningite. Nel nostro caso non è stata attivata nessuna profilassi e anche noi familiari non abbiamo dovuto mettere i dispositivi di protezione. Ora mia madre è sotto osservazione ma l’importante è chiarire che non c’entra assolutamente niente con il caso del bimbo di sei mesi”.

Le rassicurazioni del sindaco Bernabei

La sindaca Veronica Bernabei ha chiesto spiegazioni alla Asl su quanto successo in queste ore. “Da quello che ho appreso in via ufficiosa – ci dice al telefono il sindaco Bernabei - dopo che questa mattina avevo mandato una comunicazione ufficiale chiedendo spiegazioni su quanto successo. Posso affermare che i due casi non sono collegati nella maniera più assoluta. Per quanto riguarda la festa tutti gli invitati sono stati tutti contattati dalla Asl e sono stati posti sotto osservazione per 7-10 giorni. La cosa importate è che la situazione è sotto controllo e che quindi non bisogna creare facili allarmismi tra la popolazione. La asl e l’amministrazione sta monitorando la situazione e soprattutto il bambino è in via di miglioramento”.