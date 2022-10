Censimento al residence di Acilia: blitz all'alba della polizia locale

Censimento al residence di Acilia. E' scattata all'alba una vasta operazione di controllo all'interno del Caat (Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea) di Valle Porcina, nel X municipio Mare. Sono oltre un centinaio gli agenti della Polizia di Roma Capitale impegnati nelle attività di verifica su 97 alloggi che si trovano in via Serafino da Gorizia. Sul posto in ausilio ai caschi bianchi gli agenti della polizia di Stato. Le operazioni - ancora in corso - si stanno svolgendo senza nessuna criiticità.

Articolo in aggiornamento