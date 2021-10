Vede la gazzella dei carabinieri e scappa: a casa nasconde un fucile a pompa e 12 chili di droga

Vede la pattuglia dei carabinieri e inizia a correre velocemente per raggiungere il portone di ingresso del palazzo nel minor tempo possibile. La sua ‘corsa’ non è passata inosservata: a notarla i carabinieri della stazione di San Pietro a bordo della pattuglia, impegnati in attività di controllo a Valle Aurelia.



Il gesto dell’uomo ha immediatamente insospettito i militari che in transito su viale di Valle Aurelia lo hanno notato intento a parlare con una donna alla guida di un’auto. L’uomo, un 43enne romano, già noto alle forze dell’ordine, alla vista della “gazzella”, si è allontanato frettolosamente e si è diretto verso il portone d’ingresso del condominio.

I carabinieri si sono avvicinati ed hanno bloccato l’uomo per sottoporlo ad un controllo.

Da subito il 43enne ha assunto un atteggiamento nervoso nei confronti dei militari, comportamento che li ha spinti ad estendere gli accertamenti anche presso la sua abitazione. Con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, i militari hanno trovato e sequestrato circa 12 kg di hashish suddivisi in 45 panetti, un fucile a pompa con matricola abrasa e 11 munizioni, un bilancino di precisione, tutto il materiale utile per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari.

Per l’uomo sono scattate le manette ed è stato accompagnato in carcere. I reati a lui ascritti sono detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina.