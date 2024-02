Valerio Verbano, corteo al Tufello a 44 anni dalla sua morte

"Un'idea non muore. Valerio vive". Tutto pronto fra il Tufello e Val Melaina per il corteo in ricordo di Valerio Verbano, ucciso a 19 anni per mano fascista nel suo appartamento di via Monte Bianco. Una ricorrenza molto sentita nel popoloso e popolare quartiere del municipio Montesacro che anche quest'anno prevede la partecipazione di circa 3mila persone. Con partenza alle 16:00, il corteo è stato preceduto dalla deposizione di una corona di fiori al parco delle Valli, dove c'è una targa in ricordo del giovane. Con inizio programmato alle 17:00 con partenza e ritorno dall'appartamento di Verbano la manifestazione si snoderà su su viale Pantelleria, piazza Capri, viale Tirreno, piazzale Jonio, via di Valle Melaina, via delle Isole Curzolane, via Capraia e viale Jonio per poi tornare in via Monte Bianco. Previste deviazioni per le linee bus 38, 63, 69, 80, 86, 90, 93, 336, 337, 338 e 351.

Un fiore sotto casa di Valerio

In attesa dell'inizio del corteo, questa mattina il presidente del III municipio, Paolo Marchionne, e l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, hanno deposto questa mattina una corona di alloro sotto la targa, nel parco delle Valli, che ricorda Valerio Verbano nel giorno dell'anniversario del suo omicidio. Verbano, allora militante di sinistra, esattamente 44 anni fa venne assassinato a colpi di arma da fuoco da tre neofascisti, che lo uccisero entrando dentro il suo appartamento di via Monte Bianco. "La sua - ha commentato Gotor- fu una delle storie più tragiche dell'epoca, per la sua dinamica. Oggi siamo qui per rendere omaggio alla memoria di Valerio, ucciso nel 1980 da neofascisti. È vivo in me il ricordo della mamma che per tutta la vita ha accompagnato la memoria e il ricordo del figlio, vittima di una violenza politica insensata. Siamo qui, come sempre, per esprimere vicinanza e per affermare che quella violenza non si debba più ripetere".

"Per noi - ha aggiunto Marchionne- questa è una ricorrenza molto sentita perché il ricordo di Valerio fa tornare alla mente anche quello che chiedeva la madre Carla, scomparsa qualche anno fa, ovvero la sua richiesta di giustizia e verità per Valerio. Un impegno che ci tormenta".

Un'idea non muore

Era il 22 febbraio 1980 quando in via Monte Bianco, zona Tufello-Montesacro, tre uomini coperti da un passamontagna e armati di pistola entrarono nella casa del 19enne immobilizzando i genitori in attesa del ritorno del ragazzo. Quando Valerio entrò, gli spararono alla schiena uccidendolo e fuggirono. A distanza di 44 anni il ricordo di Valerio Verbano è ancora vivo: "Per noi questo giorno non sarà mai una semplice ricorrenza - scrivono dalla palestra popolare Valerio Verbano di via delle Isole Curzolane - . Ogni giorno che apriamo il cancello di questa palestra e’ il 22 febbraio. La tua storia è la nostra storia che anche dopo 44 anni è viva e vegeta dentro ognuno di noi. Sventoleremo ancora una volta per te, per Carla, Sardo e Carletto le nostre rosse bandiere".

La rivolta continua

"Diciannove anni, studente del Liceo Archimede e militante dell'autonomia, Valerio Verbano aveva costruito un dossier d'inchiesta sugli ambienti neofascisti e sui rapporti tra questi con gli apparati dello Stato - il ricordo su Radio Onda Rossa -. Il 22 febbraio di 44 anni fa un commando neofascista faceva irruzione in casa di Valerio e, dopo aver sequestrato i genitori Sardo e Carla, gli tendeva un trappola per poi ucciderlo a colpi di pistola. Quella di Valerio è una storia collettiva, iscritta nel dna dei movimenti sociali e antagonisti di Roma e di tutto il Paese. Una storia non pacificata, sulla quale nessuna "memoria condivisa" è possibile. È una storia di parte e partigiana. Non ci interessa più di tanto l'antifascismo dei giudici e delle leggi, tanto quello in grado di togliere materialmente sui territori agibilità ai fascisti. Un antifascismo iscritto nelle lotte transfemministe e per i diritti di tuttз , nelle battaglie per la libertà di movimento e contro il razzismo, per il reddito e nella lotta per la casa, per una vita degna. La destra postfascista di Giorgia Meloni e quella sovranista di Matteo Salvini sta colpendo gli ultimi e i penultimi. Sfratti, disoccupazione, cancellazione del welfare residuo, una sanità sempre più privata. Per questo il nostro antifascismo non può che essere una lotta di classe e per la giustizia sociale. Il 22 febbraio sarà quindi non un momento di ricordo, non una cerimonia, tantomeno un rito. Sarà invece il convergere di tante battaglie, una manifestazione viva e pulsante, aperta e attraversabile da tuttз. Sfileremo nei quartieri di Montesacro e Val Melaina con un grande serpentone antifascista aperto dallз studentз della città. Ci saranno poi le bandiere della Palestina, contro il genocidio in corso a Gaza, contro l'apartheid e l'occupazione. Il corteo urlerà la richiesta di liberazione di Ilaria Salis, militante antifascista in carcere in Ungheria per aver respinto l'avanzata dei gruppi neonazisti nell'Est Europa con la complicità delle istituzioni".

Roma non dimentica

"Oggi Roma ricorda Valerio Verbano, giovane attivista ucciso in modo barbaro da un commando fascista, nel pieno degli anni di piombo. Abbiamo il dovere di difendere la memoria di questo militante rivoluzionario, della sua partecipazione ai movimenti giovanili e alle lotte sociali di quegli anni, ripudiando ogni forma di violenza fascista - dichiara la consigliera capitolina De, Erica Battaglia -. L'agguato nella sua casa di via Monte Bianco, a Montesacro, dove si svolge ogni anno la commemorazione, è ancora in attesa di verità e giustizia. Una storia tragica, di violenza politica, che ci spinge a distanza di 44 anni a tenere vivo in ogni modo il ricordo di Valerio".

Ricordiamo nostra meglio gioventù

"Questa mattina, in Via Monte Bianco, il nostro Consigliere Metropolitano Roberto Eufemia era presente insieme alla delegata del Sindaco di Roma Claudia Pratelli, a rappresentare le istituzioni, nella cerimonia di ricordo del barbaro assassinio di Valerio Verbano avvenuto 44 anni fa per mano di un commando neonazista - dichiarano in una nota i consiglieri di AVS Roma e il Consigliere di Città Metropolitana Roberto Eufemia -. Ogni 22 febbraio si rinnova una ferita che continua a gridare dolore ma che è anche un testimone da passare di generazione in generazione. Perché Valerio è vivo e presente in ogni nostra lotta verso un mondo possibile e più giusto. Valerio era la meglio gioventù del nostro Paese e della nostra città. Roma non ha dimenticato il suo sacrificio e la tenacia, fino all'ultimo giorno, di sua mamma Carla nella ricerca della verità. A Valerio, a Carla, a Sardo che oggi non ci sono più: noi non abbiamo dimenticato. Chi ha compagni e compagni non muore mai. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, dalle ore 17, per il corteo cittadino in ricordo di Valerio Verbano che attraverserà le strade di Montesacro".