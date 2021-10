Valerio scomparso da Cinecittà: appello dei familiari per ritrovarlo

L'ultima persona che lo ha visto è stato il papà domenica mattina. Ore d'ansia per i familiari di Valerio D., ragazzo romano di cui non si hanno notizie da oltre 24 ore. Diciotto anni, residenti a Centocelle, il giovane aveva passato sabato sera con gli amici a festeggiare un compleanno di 18 anni in zona Tor Fiscale. Tornato in casa del padre in zona Cinecittà è poi uscito dall'appartamento portando con sé documenti, chiavi di casa e telefono cellulare. Poi il nulla, con il telefonino che squilla senza rispondere poi geolocalizzato dai carabinieri in via Polveriera ad Ariccia. Svolta una battuta di ricerca ai Castelli Romani del giovane non c'era però tracce.

Denunciata la scomparsa alla caserma dei carabinieri della stazione Quadraro in via Cincinnato, a lanciare diversi appelli sui social network familieri ed amici, fra i quali alessandro Abatantuono, amico con cui aveva passato il sabato sera insieme. "Valerio è alto alto 1.90, ha capelli corti e mossi ed è un po' stempiato. Sono state allertate polizia, carabinieri e protezione civile. Grazie a chiunque potrà collaborare diffondendo. Chiunque avesse informazioni può contattare il 112 o i seguenti numeri: 3287167765 oppure 3802108252".