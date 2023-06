Coppia morta a Roma70: le due pistole, il post su Facebook e il movente. I punti da chiarire

I carabinieri indagano sul caso di Valerio Savino e Simona Lidulli, 63 e 64 anni, la coppia morta all'Ardeatino. Una tragedia che - secondo una prima fase investigativa - starebbe raccontando di un omicidio suicidio, eppure i carabinieri non escludono altre ipotesi come quella del suicidio concordato e decisive saranno l'autopsia e l'esame sulle pistole.

Già, perché le pistole rinvenute sono due. Una in casa - seppure lontana dal corpo di Simona Lidulli - e un'altra utilizzata da Valerio Savino. Poi c'è il movente, ancora poco chiaro e i messaggi sui social. Chi indaga non vuole lasciare nulla al caso, senza escludere anche il contributo di alcuni testimoni che potrebbero aiutare a raccontare meglio i contorni del dramma.

La ricostruzione

Le pistole, come detto, sono due. Savino aveva un regolare porto d'armi per entrambe. Aveva lavorato in banca e secondo alcuni conoscenti sarebbe stato affetto da una grave patologia. Si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa alle 11.30 di ieri, seduto al posto di guida della sua Nissan Micra celeste a Roma 70.

Nel suo appartamento in via Adolfo Consolini, sempre nella stessa zona, il corpo della compagna, Simonetta Lidulli, di un anno più grande. Era distesa a letto, in tuta, con un foro di proiettile alla tempia destra. Sul mobile, poco distante, una pistola da tiro a segno calibro 22, simile a quella recuperata nella Micra. Solo l'autopsia dirà se la donna è stata uccisa o si è sparata. Un caso di doppio suicidio oppure di omicidio-suicidio, collegato alla scoperta di un brutto male, annunciato poco prima con due messaggi di addio di entrambi su Facebook.

I messaggi sui social

"Addio". Il post che non lascia spazio a interpretazioni è l'ultimo sul profilo Facebook di Simona Lidulli. Che lo abbia fatto lei o Savino non è ancora chiaro. Sette minuti più tardi, sul profilo del compagno, un altro post che preannuncia la disgrazia: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui".

"Insieme da sempre e per sempre - si legge nel messaggio di Savino - Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male". In casa e in auto sarebbero stati trovati biglietti che potrebbero spiegare le ragioni della tragedia.

Tutte tracce che racconterebbero di una volontà condivisa di farla finita. E le indagini, coordinate dal sostituto della Procura di Roma Michele Prestipino, dopo un'iniziale incertezza starebbero virando proprio verso il suicidio condiviso, scelta tragica forse per la malattia di uno dei due oppure legati a questioni economiche.





Il ricordo e la malattia

Valerio e Simona erano "una bella coppia", li descrivono i contatti. Erano uniti dall'amore per l'opera lirica e il teatro, una passione che condividevano assieme a quella per i gatti e per i viaggi. Poi la decisione di uscire di scena insieme, una dramma come in teatro, la passione condivisa dai due. Qualche amico avrebbe confermato della malattia di Savino anche se - al momento - non è chiaro perché non siano state trovate tracce di referti medici o di documenti di cure in casa.

Solo tre giorni fa Simona aveva postato la foto di una giornata in casa con alcuni amici. Cosa abbia spinto la coppia a suicidarsi, sempre che gli accertamenti dei carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo di via In Selci confermino questa ipotesi, ancora dunque al vaglio. Gli accertamenti sulla presunta malattia di Savino, per delineare il movente, saranno decisivi. Un quesito, anche questo, che sarà risolto dall'esame autoptico.

La tragedia in diretta social

La duplice morte è stata annunciata in diretta sui social, di fronte a un pubblico di utenti, amici e parenti, impotente. Messaggi inequivocabili. I due si conoscevano da ragazzi. Vivevano da anni in affitto in via Consolini. Savino, dopo essere andato in pensione, lavorava come custode notturno in un circolo sportivo. Lei era stata invece impiegata presso un ente pubblico e la sua passione era l'opera, Placido Domingo in particolare. Gli amici e i vicini li conoscevano bene tant'è che quei messaggi su Facebook sono stati un colpo al cuore.

Qualcuno, vedendoli, ha taggato persino la polizia Roma Capitale nel tentativo di salvarli. "Per cortesia chi abita a Roma si rechi subito a casa di Simona, in via Adolfo Consolini 51", si legge nel drammatico commento sotto l'ultimo post di Simona Lidulli, amante dei gatti e proprio la loro cat-sitter è tra le persone che ha scritto il suo disperato post: "Sto provando a chiamarli sul cellulare, ma sono spenti. Sono in ansia". Poco dopo però, la tragedia diventa realtà e un utente segnala la notizia della morte dei coniugi: "Valerio e Simona ci hanno lasciato. Terribile assistere in diretta, impotenti a questa disgrazia".