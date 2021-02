Trovato privo di sensi in casa a Trastevere: grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi

L'intervento dei soccorritori in un'abitazione nel cuore di Trastevere

E' stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato trovato privo di sensi in un appartamento a Trastevere dove vive con la moglie. Ad essere soccorso lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, rimasto presumibilmente intossicato dalle esalazioni di monossido di carbonio in un'abitazione di via dei Vascellari.

Ad allertare i soccorritori la figlia, che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, gli agenti del Commissariato Trastevere della Polizia di Stato ed i Vigili del fuoco, con l'ausilio della squadra CRRC (Carro Rilevamento Radiattivo Chimico), che hanno effettuato rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti.

I due sono stati trasportati entrambi in ospedale in codice rosso. L'accademico italiano, conosciuto al grande pubblico anche per aver condotto delle trasmissioni televisive al San Camillo, e la moglie al Policlinico Umberto I.

Nato a Piumazzo, in provincia di Modena, l’8 marzo 1943, Valerio Massimo Manfredi è archeologo, giornalista e scrittore. Dopo la laurea in Lettere Classiche a Bologna e una specializzazione in Topografia del mondo antico alla Cattolica di Milano, Manfredi ha insegnato presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, alla Loyola University di Chicago, alla Sorbona di Parigi e alla Bocconi di Milano.

È autore di numerosi romanzi di ambientazione storica, nel mondo classico greco e romano, oltre che di numerose pubblicazioni scientifiche e di saggi storici. Ha condotto inoltre numerose spedizioni, tra cui vanno citate la spedizione ‘Anabasi’ in cui ha ripercorso l’itinerario della ritirata dei Diecimila descritto da Senofonte, la spedizione Har Karkom (Israele) e la ricognizione del sito del Trofeo dei Diecimila; ha inoltre partecipato a varie campagne di scavo in Italia (siti di Lavinium, Forum Gallorum e Forte Urbano).