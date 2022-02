Ariccia e Albano piangono Valerio, il 25enne morto in un incidente sulla Nettunense

Albano ed Ariccia sotto choc per la morte di Valerio Brandimarte, il 25enne rimasto ucciso nell'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla via Nettunense. Originario di Ariccia, il giovane ha trovato la morte nella zona di Fontana di Papa a Cecchina. Da ieri mattina nelle due cittadine non si parla d'altro. Valerio era conosciuto e ben voluto da tanti e in tanti, anche sui social, ne ricordano il sorriso e la solarità.

Da oltre un anno lavorava in una fabbrica di condizionatori Daikin della zona. Un lavoratore stimato, inserito nella comunità dei Castelli. Un giovane che, come tanti, venerdì aveva deciso di trascorrere fuori la serata. Alle due, sulla Nettunense, stava rincasando a casa, insieme ad un'amica quando ha impattato frontalmente con una Mercedes Classe A. Chi ha invaso la corsia dell'altro è ancora da accertare, come da capire è se dietro l'incidente ci sia stato l'asfalto incidentato. Decisive saranno le perizie dei carabinieri della stazione di Cecchina.

Alla famiglia di Valerio sono rivolte le parole di Don Antonio Salimbeni, parroco di Fontana di Papa. "La morte di una persona lascia sempre un vuoto in tutti noi, la tristezza ci assale e la mancanza ci corrode dall’interno. Sembra che nulla possa consolare chi piange la improvvisa assenza di quelle persone a cui si vuole bene. Ma noi, carissimi, in questa valle di lacrime non siamo soli; Gesù è con noi, come ci ha promesso, fino alla fine dei tempi; Cristo è con noi sempre, e a Lui possiamo confidare tutto, anche i pensieri più neri, più bui, più disperati e in Lui troveremo conforto".

Nella sua nota anche un appello "a tutti perché vi sia più sicurezza sulle nostre strade che aiuti ad evitare altre tragedie come questa. Prego intensamente per Valerio, perché possa presto contemplare il volto di Dio e per la sua famiglia, i suoi cari ed i suoi amici, perché lo Spirito illumini i loro cuori e porti sollievo alle loro sofferenze. Prego anche per tutti voi, cari fratelli e sorelle, perché come comunità siamo capaci di sostenere chi soffre e prenderci cura, con amore, della vita di coloro che ci stanno accanto".