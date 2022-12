In 500 al Verano per l'addio a Valeria Sebastiani: l'asfalto devastato nel mirino della Locale

Oltre 500 persone si sono raccolte sabato mattina davanti al Tempietto Egizio, nel cimitero del Verano, per dare l’ultimo saluto a Valeria Sebastiani, l’imprenditrice 39enne morta la notte del primo dicembre mentre percorreva viale delle Terme di Caracalla a bordo del suo scooter.

Sebastiani, volto molto noto nel mondo dei cocktail bar capitolino e non solo, aveva fondato nel 2016 con Giada Panelli la Kyenco, specializzata proprio nella creazione di drink in bottiglia. La notizia della sua morte, l’ennesima sulle strade della Capitale, ha travolto familiari, amici e colleghi, che sabato mattina hanno voluto ricordarla con parole commosse: “Ti avrò sempre nel cuore Valeria, la tua gentilezza, la tua simpatia, la tua professionalità, il tuo sorriso un po' malinconico e i tuoi meravigliosi cocktail. Mancherai a tante persone”, e ancora “Ciao Valeria, da quando ti conosco non te ne sei mai andata, non te ne andrai mai”, sono soltanto alcuni dei commenti condivisi anche sui social per renderle omaggio.

La famiglia, intanto, continua a chiedere giustizia per la giovane imprenditrice e, tramite avvocati, ha annunciato l’intenzione di citare il Campidoglio: nel mirino le condizioni dell’asfalto di viale delle Terme di Caracalla, costellato di buche, crepe e avvallamenti causati da scarsa manutenzione e dalle radici degli alberi.

Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale dl Gruppo Centro, che hanno stato sequestrato e transennato un tratto di poco meno di un chilometro di strada proprio per effettuare i rilievi e accertare l’esatta dinamica dello schianto. L’ipotesi è che Sebastiani abbia perso il controllo dello scooter proprio a causa di una buca, e che per questo sia andata a sbattere contro un albero a lato della carreggiata.