Valeria Fioravanti morta di meningite, i funerali a Cinecittà: "Vogliamo giustizia"

Un sito per tenere alta l’attenzione sul caso, e un tam tam social per far sì che la vicenda venga raccontata e diffusa il più possibile. “Giustizia per Valeria” è frutto di un’iniziativa di amici e parenti di Valeria Fioravanti, la 27enne morta di meningite batterica lo scorso 10 gennaio. Una morte su cui sta indagando adesso la procura, alla luce del fatto che la giovane mamma era stata visitata e dimessa da tre diversi ospedali romani.

La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando il rato di omicidio colposo per colpa medica, attualmente a carico di ignoti. La Regione Lazio dal canto suo ha fatto sapere di avere "avviato un audit interno per accertare i fatti”, ma per chi la conosceva e le voleva bene il rischio che la sua storia finisca nel dimenticatoio è troppo alto.

Da qui l’idea di creare un sito: “Quello che è successo a Valeria non deve succedere mai più, nessun essere umano al mondo deve provare il calvario che lei ha subito, nessuna famiglia provare il dolore che la famiglia Fioravanti sta vivendo - si legge sull’homepage che raccoglie foto e altro materiale. Per questo chiediamo a tutti quelli che visiteranno questo sito di continuare a parlare di Valeria, di condividere notizie, fotografie, video, storie, dediche, iniziative e qualsiasi altra cosa possa mantenere il ricordo di Valeria Fioravanti vivo e l’attenzione dei media sul fare chiarezza sulla sua storia”.

Il medico legale ha intanto concluso l’autopsia sul corpo della giovane mamma, e i familiari e gli amici si preparano a darle l’ultimo saluto. I funerali si celebreranno martedì 17 gennaio nella chiesa di San Giovanni Bosco, a Cinecittà.

La morte di Valeria Fioravanti

La drammatica vicenda di Valeria Fioravanti, secondo quanto denunciato dai familiari, è iniziata il 25 dicembre, quando era stata operata al Campus Biomedico di Roma per un ascesso. Due giorni dopo le dimissioni, la ragazza sarebbe andata al pronto soccorso del policlinico Casilino accusando un forte mal di testa, dolori alla schiena e al collo. Le sarebbe stata diagnosticata una forte cefalea e sarebbe stata dimessa con la prescrizione di antinfiammatori.

Il dolore però sarebbe poi peggiorato. Altra visita al Casilino e altra diagnosi. Quindi la corsa al San Giovanni. Qui la risposta è stata protrusione alla colonna vertebrale e la cura un collare per una settimana. Valeria, secondo il racconto dei familiari, sarebbe però peggiorata. Al quarto tentativo di ricovero i medici avrebbero capito che si trattava di una meningite batterica. Troppo tardi per salvarle la vita.