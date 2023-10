Omicidio Daniele Di Giacomo a Tor Bella Monaca: arrestato il presunto killer

Fine della caccia al killer. C'è un arresto per l'omicidio del 38enne Daniele Di Giacomo, freddato a colpi di pistola lo scorso 14 settembre a Tor Bella Monaca davanti ad un bar tabacchi in via Paolo Ferdinando Quaglia. Si tratta di Valentino Ruggiero, 30 anni - da subito sospettato e già ascoltato dagli inquirenti - ritenuto organizzatore ed esecutore dell’agguato in cui era rimasta ferita a un ginocchio anche la compagna 26enne della vittima. Secondo quanto spiegato proprio dalla donna agli investigatori, la sua vita sarebbe stata salvata dal compagno che nel momento dell’agguato avrebbe fatto scudo proteggendola. Ruggiero è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione. A coordinare le indagini, condotte dalla squadra mobile, è stato il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo.

Il movente dell'omicidio

Alla base del delitto ci sarebbe stato un debito di circa 20mila euro, che Ruggiero aveva ripagato solo in parte e dovuto a un danneggiamento dell’auto che aveva preso a noleggio dalla società di Di Giacomo. Ma un fattore scatenante è stato anche quello sentimentale. Il sospetto killer infatti, sottolinea il gip, nutriva "più di un sospetto" sul fatto che la donna ferita, compagna della vittima ed ex di Ruggiero, "avesse intrapreso una relazione con Di Giacomo ma che tale frequentazione fosse iniziata quando formalmente il loro rapporto era ancora in vita e, in più, fosse stata la causa della sua definitiva rottura". In alcuni messaggi alla nuova compagna l’indagato scrive "è guerra aperta" e aggiunge "con questi me ce devo ammazza".

Arrestato il presunto killer di Daniele Di Giacomo

Il gip Alessandro Arturi, che ha convalidato il carcere per Ruggiero, lo ritiene "uno degli autori dell’efferato delitto, probabilmente anche col ruolo di esecutore materiale, certamente ideatore e regista dell’operazione criminale". Per il giudice il delitto è "il risultato di un piano deliberato e preventivamente organizzato e certamente non di un’azione estemporanea e improvvisata".