Chi è Valentine Omwanta, lo stupratore di Garbatella e Anzio

Si chiama Valentine Omwanta, ha 32 anni, barba e pelle olivastra. È lui l'orco che ha violentato una ragazza di 19 anni ad Anzio e una donna di 44 anni alla Garbatella e, prima ancora, aveva tentato una violenza sessuale contro una donna di 57 anni in provincia di Trapani nel 2016. Una aggressione che gli costò il carcere. Uno stupratore seriale che potrebbe aver mietuto anche altre vittime.

L'ipotesi non è scartata da chi sta indagando sul suo conto. D'altronde la notifica della nuova misure cautelare che lo ha colpito ieri e lo ha raggiunto nel carcere di Velletri potrebbe essere una svolta. Gli investigatori della squadra mobile sono al lavoro per confrontare il suo Dna anche con altri casi di violenze sessuali sospetti che hanno lo stesso modus operandi, quello in donne vengono aggredite, sorprese alle spalle, trascinate e poi abusate.

È così che polizia e procura, dopo averlo arrestato per il caso di Anzio, hanno ricostruito le sue colpe anche per lo stupro della Garbatella nel settembre 2022, quando ha aggredito e violentato una donna di 44 anni che era andata a cena con le amiche.

Le due violenze sessuali

Determinanti anche gli accertamenti sulle celle telefoniche agganciate dal suo cellulare, che hanno stabilito si trovasse nei luoghi di entrambe le aggressioni. Elementi utili sono arrivati, inoltre, dal racconto delle due donne che, nonostante il buio, hanno saputo fornire dettagli sul loro aggressore. E così sono emerse diverse analogie.

La 44enne che il 30 settembre 2022 stava trascorrendo una serata con degli amici in un locale della Garbatella, intorno alle 23.30, era uscita dal ristorante. La 19enne di Anzio il 12 maggio scorso fu aggredita mentre camminava a piedi su via Nettunense per rientrare a casa, trascinata con la forza in un casolare abbandonato e violentata. Entrambe erano sole.

Chi è Valentine Omwanta

Già nel 2016 Valentine Omwanta era stato arrestato per aver picchiato brutalmente una donna di 57 anni a Trapani. L'aveva aggredita e proprio come ha fatto con le due vittime a Roma e ad Anzio ha tentato un approccio sessuale. L'abuso, in quell'occasione, fallì. Era arrivato in Italia con altri migranti pochi mesi prima e si era rifugiato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Fu arrestato e dopo essere rimasto per un periodo in carcere, Omwanta è arrivato a Roma. Si guadagnava da vivere come operaio tuttofare. Poi le violenze sessuali e l'arresto. Come sette anni fa il decreto di espulsione emesso a suo carico è infatti sospeso in attesa che venga discusso. Nel frattempo si cercano altre possibili vittime.