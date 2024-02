Precipita dal balcone per recuperare il gatto, morta una 40enne

Un dramma. Voleva recuperare il gatto che era salito sul tetto. Una volta sul balcone della sua abitazione ha però perso l'equilibrio precipitando nel vuoto. Un volo che non ha lasciato scampo a una donna italiana di 40 anni, Valentina Salani, morta prima di poter essere trasportata in ospedale. Il dramma è avvenuto a Nettuno, comune della provincia di Roma.

La tragedia si è consumata in via Tinozzi, nel quartiere San Giacomo, alle 20:00 di ieri - mercoledì 7 febbraio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia. Inutili i soccorsi, per la 40enne precipitata dal secondo piano nulla si è potuto, se non accertarne la morte. La scena drammatica è avvenuta sotto gli occhi del padre, della madre e del figlio della vittima.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 10:12 del 9 febbraio