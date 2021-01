Paura sul Terminillo, valanga nell'area della Vallonina: non ci sono feriti

Paura nel domenica 24 gennaio sul Terminillo, una delle montagne preferite dai romani, per una valanga nella zona di Rialto sulla Vallonina. La neve è finita nella zona della seggiovia dismessa di "Conetto". Sul posto oltre a diversi operatori della stazione del Soccorso Alpino di Rieti anche un'unità cinofila del Soccorso Alpino, gli uomini della Polizia di Stato e i Carabinieri.

"Siamo intervenuti sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti, per effettuare una bonifica di una valanga riversatasi nei pressi della seggiovia dismessa "Conetto". - spiegano dal Soccorso Alpino e Speleologico Lazio - Al momento non risulta coinvolta alcuna persona, diversi testimoni oculari hanno inoltre escluso che in quel tratto al momento del distacco fossero presenti delle persone".