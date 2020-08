Val Melaina, uomo aggredito da un pitbull in strada

Attimi di paura questa mattina a Val Melaina dove un uomo di 66 anni è stato aggredito da un pitbull, in via Monte Cervialto. Il cane era a spasso con una ragazza di 21anni, che stava facendo la dog sitter per conto di un amico, proprietario del quadrupete.

Il pitbull, secondo quanto ricostruito, ha mostrato un attaggiamento aggressivo verso la giovane, ringhiando, e poi ha morso un 66enne che, ferito, si è fatto medicare prima sul posto e poi dal suo medico curante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato Vescovio. Il pitbull è stato preso in consegna dalla Asl e i funzionari della Pet in Time del Comune di Roma.