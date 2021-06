Europei: dal finto turista al professionista dell'urto, la guida per sfuggire ai borseggiatori a Roma

La Polizia ferroviaria italiana ha aderito alla campagna della Polizia federale tedesca "Stop Pickpockets" per allertare turisti e tifosi in occasione degli Europei di calcio

Una guida per allertare i tifosi e i turisti che saranno a Roma in estate per godersi la città e le partite degli Europei. La Polizia ferroviaria italiana ha aderito alla campagna della Polizia federale tedesca "Stop Pickpockets", un vademecum social per mettere in guardia i viaggiatori dai manolesta che frequentano le metropolitane e non solo.

L'idea nasce dalla necessità di far conoscere ai tifosi che si sposteranno con i treni, le tecniche utilizzate dai borseggiatori. I video che sono stati prodotti mostrano un "campionario" completo di situazioni all'interno delle quali gli utenti delle stazioni possono trovarsi faccia a faccia con un borseggiatore. Dai falsi "donatori di fiori" che salutano la vittima, la abbracciano e le porgono un flore, mentre il suo portafoglio scompare, dal "professionista dell'urto" che distrae la vittima, mentre il complice infila le mani nelle tasche di quest'ultima, dal "bloccatore seriale delle scale mobili" con i passeggeri fermi e ammassati, mentre il complice raggiunge la tasca della vittima da dietro e lo deruba di quel che ha, dallo "sporcatore professionale" che macchia i vestiti della vittima e durante la pulizia ruba i soldi, dal "bussatore di finestrini" del treno con il complice che invece ruba gli oggetti di valore della vittima distratta fino al "falso turista" che chiede indicazioni stradali con una mappa che fa afferrare alla vittima per toglierle la borsa.

Alla campagna di informazione hanno aderito oltre all'Italia, anche Belgio, Bulgaria, Estonia, Francia, Olanda, Ungheria, Romania, Lussemburgo, Slovenia, Slovacchia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Malta e Polonia.