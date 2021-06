Vaccini, nel Lazio più di un adulto su due ha ricevuto prima dose. Gli Open Day saranno replicati

PIù di un adulto su due ha ricevuto la prima dose di vaccino e circa uno su quattro ha già concluso il percorso vaccinale. Le somministrazioni nel Lazio hanno supererato quota 3,7 milioni e visto il successo dell'Open Week Astrazeneca anche la prossima settimana, con la medesima modalità del ticket virtuale, l'iniziativa dovrebbe essere replicata. Manca solo l'ufficialità.

La formula "tre click e mi vaccino" piace, spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che ha le idee chiare e - stando ai risultati - ribadisce come il sistema ormai "trova il gradimento dell'utenza per la facilità di accesso e la velocità di somministrazione. Sono state riaperte per le giornate di oggi e domani ulteriori slot alla Nuvola, a Termini, ad Acea Piazzale Ostiense e al Polo natatorio di Ostia", ha dichiarato.

I risultati, d'altronde, parlano chiaro. Nella giornata del sabato 5 giugno, sono state somministrate 64.767 dosi in tutto il Lazio, il dato più alto di somministrazioni quotidiane registrato dall'inizio della campagna vaccinale. Non solo. Anche l'ultimo Open Day vaccinale per gli over 18 con i sieri Astrazeneca è stato un successo.

L'iniziativa ha registrato il tutto esaurito. Nel frattempo a Rieti è andato bene anche il primo Open Day riservato alla fascia d'eta 12-16 anni. Per l'appuntamento erano state previste 120 dosi Pfizer ma "Vista la grande adesione abbiamo raddoppiato il numero di dosi per l'iniziativa di oggi. 200 i ragazzi che si sono vaccinati", ha spiegato Emma Giordani, responsabile della campagna vaccinale per l'Asl di Rieti. Numeri che stanno fancedo pensare alla Regione di estendere il sistema Junior anche al resto del Lazio.

Il calendario delle prenotazioni, intanto, prosegue. Ora tocca alla fascia d'età 39-35 (nati 1982-1986) da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d'età 34-30 (nati 1987-1991) da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996) domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004) Da venerdì 11 giugno sul portale salutelazio.it saranno disponibili le prenotazioni anche presso i medici di medicina generale. Da martedì15 giugno la fascia d'età 12-16 anni (nati 2009-2005) dovra' rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito.