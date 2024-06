Aggredito dopo una lite in famiglia, si rifugia dai carabinieri per sfuggire dalla furia dei parenti

Ha trovato riparo nella caserma dei carabinieri, dove ha deciso di rifugiarsi per sfuggire alla furia del fratello e del nipote che lo stavano rincorrendo. È l'epilogo di una lite familiare conclusa con un arresto e una denuncia.

I fatti ci sono andati in scena lunedì pomeriggio quando si sono verificati alcuni momenti di tensione all'esterno dalla tenenza dei carabinieri di Guidonia Montecelio dove un uomo italiano di 64 anni si è precipitato per chiedere aiuto poiché era inseguito da suo fratello e da suo nipote, che si erano scagliati contro di lui per dissidi familiari.

Solo l'intervento tempestivo dei militari presenti nella caserma ha scongiurato conseguenze ben più gravi per l'uomo, vittima della furia dei parenti, tant'è che ne è nata una colluttazione, in seguito della quale un carabiniere è rimasto lievemente ferito.

Quando la situazione è tornata alla normalità i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo italiano di 37 anni, nipote della vittima, gravemente indiziato dei reati di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e denunciato un uomo italiano di 65 anni, fratello del sessantaquattrenne, per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L'uomo di 65 anni è stato denunciato a piede libero non solo per resistenza a pubblico ufficiale ma anche perché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 21cm. Il 37enne, invece, d'intesa con la procura di Tivoli, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.