Va al bar con il green pass del fratello, denunciato dai carabinieri

È andato al bar con il green pass del fratello ed è stato denunciato dai carabinieri. È quanto successo a Civitavecchia, quando questa mattina, martedì 11 gennaio, i militari della sezione radiomobile, nel corso di controlli in un bar del centro hanno sanzionato amministrativamente e denunciato tre persone, una fra queste per il reato di sostituzione di persona.

I militari, entrati nel locale, hanno controllato tre persone che, alla loro vista, hanno palesemente cercato di guadagnare a passo spedito l'uscita. Due di loro, identificati e sottoposti al controllo hanno immediatamente ammesso di essere privi della certificazione verde e sono stati sanzionati.

Il terzo ha invece esibito un green pass che, però, all'atto della verifica elettronica è risultato essere intestato al fratello. All'uomo non è stato solo elevato il verbale per la sanzione amministrativa, ma anche la denuncia a piede libero per il tentativo di sostituirsi allo stretto congiunto. Il titolare del bar, invece, ha giustificato il mancato controllo con il malfunzionamento dello smartphone in uso. La sua posizione è dunque ancora al vaglio degli inquirenti.